دولة أوروبية تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 838، مقابل 927 الخميس و753 الجمعة، ليصل العدد العام إلى مستوى 4257289 حالة، بينها 57732 نشطة.وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 40 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 28 الخميس و56 الجمعة، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127458 شخصا.كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4072099 شخصا، بعد رصد 3301 حالة شفاء جديدة.وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.