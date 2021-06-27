وفيات كورونا تقترب من الـ4 ملايين عالميا

قائمة بعشر دول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء تتصدرها الولايات المتحدة:1- الولايات المتحدة: 604 آلاف وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة.2- البرازيل: نحو 513 ألف حالة وفاة، و18.4 مليون إصابة.3- الهند: نحو 395 ألف حالة وفاة، و30.2 مليون إصابة.4- المكسيك: 232.5 ألف وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.5- بيرو: أكثر من 191 ألف حالة وفاة، ومليونان و43 ألف إصابة.6- روسيا: 132683 حالة وفاة، و5 ملايين و430753 إصابة.7- بريطانيا: أكثر من 128 ألف حالة وفاة، و5 ملايين و367 ألف إصابة.8- إيطاليا: 127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 مليون إصابة.9- فرنسا: 111 ألف حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة.10- كولومبيا: 104 آلاف حالة وفاة، و4.1 مليون إصابة.