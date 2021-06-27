إيران ترفض تمديد الاتفاق بشأن مراقبة منشآتها النووية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن بلاده لن تمدد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن ”إيران عازمة على تطبيق قانون إلغاء العقوبات“.

وفي ديسمبر العام الماضي، بدأت طهران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، ما يعني تكثيف الأنشطة النووية لتحقيق رفع العقوبات عن البلاد.

وقال قاليباف في كلمة له في البرلمان، "بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المحددة في القانون، لم يتم تجديد أي شيء، وبعد ذلك لم يتم تسليم أي من العناصر المسجلة للأنشطة النووية الإيرانية بالداخل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الأشرطة المسجلة هي في حوزة إيران".

وأوضح قاليباف أن "قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات هو بالضبط ساري المفعول، ولن يتم تجديد مهلة الاتفاق مع الوكالة الدولية".