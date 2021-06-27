بعد اوروبا.. السلالة الهندية "دلتا" تضرب دولة عربية

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيلها إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد ”دلتا“ لفتاتيتن، وصلتا البلاد من الخارج.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، إنه: "تم رصد إصابتين بالسلالة "الهندية" لفيروس كورونا المستجد ”دلتا“، لفتاتين من مدينتي قلقيلية وسلفيت.

وأكدت الوزيرة، أنه تم إجراء كل ما يلزم من الناحية الوبائية، وسحب العينات من المخالطين وحجرهم.

ودعت الكيلة، المواطنين الفلسطينيين للحد من السفر إلى الخارج، إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا.

وشهدت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الماضية، استقرارًا في عدد الإصابات المسجلة لدى الوزارة فيروس كورونا.

وتستمر الصحة الفلسطينية بإعطاء اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا، لمعظم شرائح المجتمع المختلفة في محاولة للخروج من الأزمة.

وتُعد الطفرة الهندية ”دلتا“ هي الأكثر قدرة على الانتشار من بين الطفرات المتحورة لفيروس كورونا، حيث تنتشر بسرعة كبيرة جدًا بين الأشخاص، خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم.