اتحاد الصحفيين العرب يتخذ خطوات داعمة لفلسطين

وقال الاتحاد في بيان، ورد إلى السومرية نيوز، إنه "عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي، بمقر الإتحاد بالقاهرة، اليوم، حيث تضمن جدول الأعمال قضايا سياسية و مهنية و تنظيمية، خصوصا الأوضاع في فلسطين المحتلة، و بالأخص في غزة إثر العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني".وناقش الاجتماع، وفق البيان، "بشكل مستفيض الأوضاع في فلسطين المحتلة في ضوء العرض الشامل الذي قدمه ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عضو الأمانة العامة للاتحاد الذي استعرض من خلاله التفاصيل المرتبطة بهذا العدوان، حيث اقترف العدو حربا حقيقية في حق الشعب الفلسطيني، و ركز العدوان بصفة خاصة على استهداف وسائل الإعلام، من قتل الصحفيين و التضييق عليهم و اعتقالهم وسجنهم وقصف و تدمير لعشرات وسائل الإعلام و هدم لبيوتهم و تشريد أسرهم".وفي الوقت الذي جدد في الاتحاد، التنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، أكد تضامنه المطلق و اللا مشروط مع الشعب الفلسطيني البطل، و وقوفه الثابت إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين و مساندته غير المحدودة للجهود الجبارة التي تقودها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.وانتهت المناقشة إلى القرارات التالية:أولا : التنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة في القضاء الدولي .ثانيا : مواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين في شأن تقديم شكاوي ضد مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، و لدى المنظمات الدولية المختصة .ثالثا : تنظيم مؤتمر بالقاهرة بمشاركة سياسيين و إعلاميين و صحفيين فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي و الاتحاد الدولي للصحفيين و الاتحاد الأفريقي للصحفيين و التنظيمات الصحفية العربية .رابعا : تنظيم زيارة تضامنية لغزة في المدى القريب للتعبير عن التضامن و تكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن مبادرة تضامنية .و من جهة أخرى ناقش اجتماع الأمانة العامة مجمل الأوضاع الصحفية في البلدان العربية و جملة من التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وفي القلب منها قضية سد النهضة ، بالإضافة إلى القضية المغربية وما صدر عن البرلمان الأوروبي حول سبتة ومليلية المدينتين العربيتين.