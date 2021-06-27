مؤتمر في بغداد يناقش حاجة العراق من أموال لإعادة إعماره

أكد مؤتمر يخص إعمار العراق عقد في العاصمة بغداد، الاحد، حاجة البلاد الى 88-100 مليار دولار.







بدوره قال، رئيس محلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، إن "موضوع اعادة اعمار العراق بدء التخطيط له بعد انتهاء الحرب مباشرة حيث عقد أول اجتماع تحضيري في نيويورك حددت خلاله الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجانب العراقي القطاعات الرئيسية المعنية بإعادة الإعمار، منها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء بالاضافة الى غيرها من المؤتمرات الدولية العديدة والتي خصصت من اجل اعادة الاعمار". وافتتح المؤتمر الذي نظمته فرونتير اكستشينج الدولية، نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الذي تحدث عن الاقتصاد العراقي ومكامن الخلل الذي يعانيه البلد والمتجذر منذ فترات، واهمية النفاذ صوب التوجهات الصحيحة، ثم عرج على ايجابيات قرار خفض قيمة العملة الوطنية على الاقتصاد الوطني، وذكر اهمية الورقة البيضاء وما جاءت به من آليات.بدوره قال، رئيس محلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، إن "موضوع اعادة اعمار العراق بدء التخطيط له بعد انتهاء الحرب مباشرة حيث عقد أول اجتماع تحضيري في نيويورك حددت خلاله الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجانب العراقي القطاعات الرئيسية المعنية بإعادة الإعمار، منها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء بالاضافة الى غيرها من المؤتمرات الدولية العديدة والتي خصصت من اجل اعادة الاعمار".

واضاف أنه "بحسب التقديرات الصادرة عن التقرير المشترك للبنك الدولي والامم المتحدة وعدد من الخبراء العراقيين المستقلين، يحتاج العراق بين 88 و 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وبرأينا ممثلين جزء من الاقتصاد الوطني، ايا كانت التكلفة نحن قادرون على تحملها ,لاننا نمتلك امكانات هائلة من موارد مالية و مادية و بشرية ولكننا اخفقنا في استثمار او استغلال هذه الامكانيات بشكل صحيح".

بدوره، قال ممثل شركة فرونتير اكستشينج احمد الجادر، إن "حجم المشاركة الدولي في المؤتمر من قبل كبريات الشركات العالمية يعكس أهمية السوق العراقية للشركات الدولية، حيث تحرص على التواجد في المحافل الاقتصادية التي تنظم داخل العراق".