خلافات أمريكية – إسرائيلية بسبب إيران

وقال لابيد: "لدينا خلافات مع واشنطن بشأن نووي إيران"، جاء ذلك خلال محادثات بين لابيد ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الإيطالية روما.في سياق متصل، كشف لابيد عن أنه سيجري زيارة رسمية لدولة الإمارات، قائلا: "سأقوم قريبا بزيارة تاريخية لدولة الإمارات العربية".من جانبه، صرح بلينكن بأن بلاده تعمل "على أساس شراكة مستدامة مع إسرائيل"، مضيفا "نختلف مع إسرائيل بشأن الأسلوب وليس الهدف فيما يتعلق بإيران"، كما أوضح أنه بحث مع وزير خارجية إسرائيل الوضع الإنساني في قطاع غزة.