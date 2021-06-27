تركيا ترصد 4883 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4883 مقابل 5630 الجمعة و5266 السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5409027.وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 52 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 56 الجمعة و51 السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 49576 شخصا.كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5937 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5275231 شخصا.