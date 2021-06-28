وفيات كورونا تتجاوز الـ4 ملايين عالميا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات:1- الولايات المتحدة 603544 حالة وفاة، و33 مليونا و755793 إصابة.2- البرازيل: 512735 حالة وفاة، و18 مليونا و386894 إصابة.3- الهند: 395751 حالة وفاة، و30 مليونا و233183 إصابة.4- المكسيك: 232564 حالة وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.5- بيرو: 191500 حالة وفاة، ومليونان و46 ألف إصابة.6- روسيا: 133282 حالة وفاة، و5 ملايين و451291 إصابة.7- بريطانيا: 128364 حالة وفاة، و4 ملايين و748 ألف إصابة.8- إيطاليا: 127472 حالة وفاة، و4 ملايين و58 ألف إصابة.9- فرنسا: 110951 حالة وفاة، و5 ملايين و768443 إصابة.10- كولومبيا: 104678 حالة وفاة، و4 ملايين و158 ألف إصابة.