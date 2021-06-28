جريمة تهز دولة عربية.. رجل يقتل أمه طعنا بسكين

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، صباح اليوم الإثنين، بأن مقيما سوريا في البلاد، أقدم على طعن والدته بسكين، ما أدى إلى وفاتها بعد أن فشلت محاولات إسعافها من قبل الأطباء.



وقالت الصحيفة المحلية إن المقيم "أقدم على طعن والدته عدة طعنات في منطقة الكتف باستخدام سكين، وذلك أثناء وجوده معها في بيتهما في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير".

وأضافت الصحيفة أن الأم الضحية "تم نقلها بعد الحادثة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة، متأثرة بالطعنات التي تلقتها من نجلها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأجهزة الأمنية "تحفظت على الجاني، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وإحالته للقضاء" موضحة أن "ملابسات الجريمة لم يتم الكشف عنها بعد".