فيديو يوثق سقوط منطاد على الارض ومقتل جميع من كانوا عليه

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الحادث وقع بعد أن تلف بالون المنطاد إثر تقاطعه مع خطوط الكهرباء بفعل هبوب رياح.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y — Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021

وأعلنت الشرطة مقتل قائد المنطاد و3 ركاب في مكان الحادث، عقب التحطم الذي وقع صباح السبت.ونقل شخص خامس إلى مستشفى قريب متأثرا بجروح خطيرة، لكنه توفي في وقت لاحق.والضحايا 3 رجال وامرأتان، وتتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما.وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يخلف إصابة أي شخص على الأرض.وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، فإن المنطاد سقط من ارتفاع 30 مترا، قبل أن يرتطم بالأرض وتشتعل فيه النيران.