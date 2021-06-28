فرنسا: الجولة الثانية من الانتخابات المحلية تشهد مشاركة متدنية

وسجلّت الجولة الثانية من الانتخابات نسبة مشاركة متدنيّةً مع مقاطعة ثلثي الناخبين على غرار الجولة الأولى.كذلك فشل حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف في الحصول على أيّ إقليم، فيما أفرزت النتائج الأولية تقدم يمين الوسط الممثّل بحزب الجمهوريين.وشهدت المدن الفرنسية امتناعاً كبيراً في الدورة الثانية من انتخابات المناطق، وذلك بعدما انهارت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات المحلية، التي جرت الأحد الماضي، لاختيار أعضاء مجالس المناطق.وانهارت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات المحلية، التي جرت لاختيار أعضاء مجالس المناطق.