موجات حر تسيطر على مناطق قريبة من القطب الشمالي في كندا

فيما ارتفعت درجة الحرارة لمستوى قياسي في مقاطعة بريتيش كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع تجاوز 40 درجة، ولا سيما في محطة التزلج ويسلر.وأصبحت ليتون في بريتيش كولومبيا المنطقة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى حرارة في كندا مع تسجيل 46.6 درجات مئوية على ما قالت هيئة البيئة في كندا.يذكر أن أعلى درجة حرارة مسجلة سابقاً في كندا حتى الآن كانت 45 في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان في الخامس من تموز/يوليو 1937. ويتوقع أن يتسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يحبس الهواء في المنطقة إلى تسجيل مستويات حرارة قياسية جديدة خلال الأسبوع.من جانبها، أصدرت هيئة البيئة في مقاطعتي بريتيش كولومبيا وألبيرتا وفي بعض مناطق ساسكاتشوان ويوكون ومناطق شمال غرب البلاد تنبيهات جرّاء الحر.