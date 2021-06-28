دولة مجاورة تؤكد عدم تسجيل وفيات بعد تلقي لقاحات كورونا

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في الاحترازات لأجل صحة وسلامة المجتمع، مع الحرص على أخذ اللقاحات، لافتاً النظر إلى أن الحالات الحرجة تتبع في ذلك منحنى تسجيل الحالات المؤكدة.وأكد العبدالعالي أنه لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا لمن ينوي الحج لهذا العام، مشيراً إلى بدء مواعيد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا.وأوضح أنه بإمكان المرأة الحامل الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى، منوهاً أنه لم تسجل أي حالة وفاة بعد الجرعتين، محذراً من الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، ومؤكداً وعي الجميع في الرجوع إلى المصادر الرسمية.