"الأصوات الباطلة" تحتل مركزاً متقدماً في انتخابات إيران.. خامنئي يعلق

وقال علي خامنئي خلال استقباله الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، ومسؤولي السلطة القضائية بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران: "من يأتي إلى مركز الانتخابات، ليس غاضبا من صندوق الاقتراع، إنه يريد التصويت، لكنه عندما لا يرى المرشح الأمثل، يدلي بصوت باطل، من الواضح أنه مهتم بالانتخابات، ومهتم بصندوق الاقتراع، ومهتم بالنظام".وتابع المرشد الإيراني: "جرت محاولات عبر كتابة الرسائل والحديث في الفضاء الإلكتروني، لإنكار عظمة هذه الانتخابات، ولكن دون جدوى، وهذا الجهد ذهب سدى.. كل الأجهزة الدعائية المعارضة والفاعلة وظفت إمكاناتها لتخويف الناس وحثهم على عدم المشاركة في الانتخابات".واحتلت الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الإيرانية، المرتبة الثانية، بعد أصوات الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، حيث بلغ عددها نحو 3 ملايين و700 ألف صوت، أي ما يعادل 13% من مجموع أصوات المقترعين.