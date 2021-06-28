فرنسا توجه دعوة لإيران تتعلق بالاتفاقية النووية

وأضافت الخارجية الفرنسية، أنها تأسف لعدم رد إيران على اتفاق المراقبة مع الوكالة.وقالت طهران، اليوم الإثنين، إنها لم تقرر بعد إذا كانت ستمدد اتفاقا للمراقبة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، انتهى الأسبوع الماضي، في ظل تحذير من واشنطن بأن عدم تجديده سيعقد محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015.وتتفاوض إيران مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق، الذي قبلت بموجبه كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.