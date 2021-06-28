رصد أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22868، مقارنة مع 18270 السبت و14876 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4755078 إصابة.وتعتبر حصيلة اليوم أعلى ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة منذ يوم 30 يناير حينما بلغ هذا العدد 23138 حالة.وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 23 السبت و11 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128103 أشخاص.