إيران تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي الیوم الاثنين، إنه "منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 12351 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 180 ألفا و 92 إصابة مؤكدة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1417 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3185 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و 848 ألفا و 42 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد- 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 83 الفا و 985 حالة".