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"قبة حرارية".. تسجيل مستويات قياسية في هذه الدولة

دوليات

2021-06-28 | 15:45
"قبة حرارية".. تسجيل مستويات قياسية في هذه الدولة
2,307 مشاهدة

سببت "قبة حرارية" مسيطرة فوق غرب كندا مستويات حرارة قياسية استدعت تحذيرات من الحر الشديد في مقاطعات ومنطقتين قريبتين من القطب الشمالي.

وارتفعت درجة الحرارة لمستوى قياسي في مقاطعة بريتيش كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع تجاوز 40 درجة، ولا سيما في محطة التزلج ويسلر.
 
وأصبحت ليتون في بريتيش كولومبيا المنطقة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى حرارة في كندا مع تسجيل 46,6 درجة مئوية على ما قالت هيئة البيئة في كندا.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا حتى الآن 45 في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان في 5 يوليو 1937.

ويتوقع أن يتسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يحبس الهواء في المنطقة إلى تسجيل مستويات حرارة قياسية جديدة خلال الأسبوع.

وأصدرت هيئة البيئة في مقاطعتي بريتيش كولومبيا وألبرتا وفي بعض مناطق ساسكاتشوان ويوكون ومناطق شمال غرب البلاد تنبيهات للسكان، موضحة أن "موجة طويلة من الحر الخطر وغير المسبوق ستتواصل طوال الأسبوع".

وأضافت الهيئة أن "الحرارة ستصل إلى حوالى 40 درجة في بعض المناطق في منتصف الأسبوع"، أي 10 إلى 15 درجة أعلى من المعدل الطبيعي.

وقال ديفيد فيليبس كبير علماء المناخ في الهيئة: "في بعض مناطق غرب كندا الحرارة أعلى مما هي عليه في دبي".

وقد نفدت مكيفات الهواء والمراوح من المتاجر، في حين أقيمت مراكز في المدن للاتقاء من الحر والحصول على مشروبات في حين ألغيت حملات التلقيح ضد فيروس كورونا وأقفلت مدارس، وبلغ استهلاك الكهرباء في بريتيش كولومبيا مستويات عالية جدا.
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