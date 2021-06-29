وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس

توفي الملياردير ورجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، المعروف بلقب ”عميد عائلة ساويرس“، الثلاثاء، وذلك عن عمر 91 عاما.

وأعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، وفاة أنسي ساويرس، مبينا أن موعد العزاء لم يتحدد بعد، وسيقتصر على الأسرة فقط، وفقا لما أكده عبر وسائل إعلام محلية.

وولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930 وهو المؤسس ورئيس مجموعة ”أوراسكوم“ في مصر، فيما بدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها ”أنسى ولمعي“، وكان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، بينما تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا فيما بعد، وبقي ”ساويرس“ على رأسها طيلة خمس سنوات.

وهاجر أنسي ساويرس، إلى ليبيا عام 1966 وعمل في مجال المقاولات هناك، ثم عاد إلى مصر في منتصف السبعينيات.