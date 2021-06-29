الصحة العالمية تطمئن بشأن المتحور "دلتا"

وقالت فوينوفيتش في بيان: "من المعلوم حاليا أن سلالة دلتا تم رصدها في أكثر من 90 دولة، ومنها روسيا. لقد أظهرت هذه السلالة قدرتها المرتفعة على الانتشار".وأضافت أن "منظمة الصحة العالمية لا تملك معلومات تدل على ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة دلتا لكننا نواصل دراسة هذه السلالة نظرا لانتشارها عبر العالم".وأشارت رئيسة مكتب المنظمة في موسكو إلى أنه "في كل حال من الأحوال، فإن زيادة الإصابات تعني زيادة الضغط على الفرق الطبية ومؤسسات الصحة العامة، الأمر الذي يهدد بارتفاع عدد الوفيات".ويوم السبت الماضي أكدت المنظمة أن "السلالة "الهندية" لفيروس كورونا المستجد التي تحمل اسم "دلتا" أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها".