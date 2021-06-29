المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد سوف تنتعش اقتصادياً بعد 18 شهراً

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تنتعش دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا بعد الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، بعد سنة ونصف السنة.



وقالت فون دير لاين في تصريحات أدلت بها أثناء منتدى بروكسل الاقتصادي، اليوم الثلاثاء: "بعد 18 شهرا سوف تنتعش جميع دول الاتحاد الأوروبي من الأزمة، وهو ما لم يكن أحد يتوقعه قبل عدة أشهر".



وذكرت المسؤولة الأوروبية أنه بناء على التنبؤات الأخيرة للمفوضية، فقد يزداد الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد بنسبة 4,2% قبل نهاية هذا العام، وبنسبة 4,4% خلال العام المقبل، مضيفة أن "الأرقام تتحسن باطراد في السنة الجارية".