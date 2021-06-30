إيطاليا تعلن سحب كل قواتها من أفغانستان

وأوضح غويريني: "بالأمس، انتهت عملية سحب القوات الإيطالية من أفغانستان بشكل رسمي"، موضحا أن ذلك لا يعني انتهاء الجهود الدولية وخصوصا الإيطالية، في دعم أفعانستان.وأوضح بحسب بيان، أن دعم أفغانستان سوف يستمر بطرق مختلفة، مضيفا: "على سبيل المثال، تعزيز التعاون في مجال دعم وتطوير المؤسسات الأفغانية".وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في نيسان الماضي، بدء سحب قواتها بشكل تدريجي من أفغانستان لتنتهي العملية بشكل كامل في 11 أيلول المقبل.وبدأت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبينها إيطاليا، سحب قواتها من أفغانستان في الأول من أيارالماضي. وبالأمس أعلنت ألمانيا أيضا أنها سحبت آخر جندي تابع لها في أفغانستان، لتنهي بذلك مهمة دامت نحو 20 عاما.