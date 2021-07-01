البابا فرنسيس يلتقي قادة كنائس لبنان

ويستضيف البابا قادة الكنائس في نزل القديسة مرثا في الفاتيكان، أي في مكان إقامته، قبل المشاركة في "يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان".وكتب البابا في تغريدة عبر "تويتر: "أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يُظهر مجددا وجهه، وجه السلام والرجاء".وصلى البابا مرارا من أجل لبنان، الذي يشهد منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا فاقمه انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمّر أجزاء كاملة من المدينة.وسبق أن أعرب البابا فرنسيس في مناسبات عدة عن رغبته في زيارة لبنان، الذي وصفه بأنه "نموذج للتعددية في الشرق والغرب" وأشار إلى أنه واجه تحديات "تمثل تهديدا وجوديا له".وقال المطران الماروني سمير مظلوم إن لقاء الخميس سيركز على هجرة الشباب وتداعيات الأزمة على المدارس والمستشفيات والعائلات والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن 50 إلى 60 في المئة من شبابنا يعيشون في الخارج، ولم يبق إلا كبار السن والأطفال".