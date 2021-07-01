مصر تصل لأدنى مستوى في إصابات كورونا منذ 7 أشهر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل261 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 23 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة في بيانها اليومي أن "إجمالي عدد الحالات المسجلة يرتفع بذلك إلى 281031، من بينهم 16148 حالة وفاة".كما أعلنت الوزارة "تعافي 323 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210805 أشخاص".ويأتي هذا فيما كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس، عن قيام بلادها بإنتاج 300 ألف جرعة لقاح كورونا (سينوفاك) الصيني، كما تعتزم ابتداء من أغسطس (آب) القادم إنتاج حوالي 10 ملايين جرعة شهرياً لمواجهة فيروس كورونا، واصفة هذه الخطوة بـ"التاريخية".وقالت وزيرة الصحة إن "شركة (سينوفاك) الصينية وافقت على إنتاج مصر حوالي 80 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الشهور الستة القادمة"، مشيرة إلى أن "مصنع (فاكسيرا) بمنطقة العجوزة (الجيزة) يعمل بطاقة إنتاجية في الشفت الواحد 300 ألف جرعة لقاح كورونا. وأضافت أنه من المستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الحالي".من جهته، أكد سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق دعم مصر الكامل لدور مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، خاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ بما في ذلك عبر مساندة النفاذ العادل للدول الإفريقية للأمصال. جاء ذلك خلال اجتماع مع مدير مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة جون نكينجاسونج، تطرق إلى كيفية استغلال قدرات التصنيع المتميزة المتوافرة لدى مصر في المجال الطبي لتعزيز توافر الأمصال لدول القارة.