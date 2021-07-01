بالأرقام.. حصيلة جديدة لمصابي كورونا ومتلقي اللقاح عالمياً

وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 182 مليونا و 205 آلاف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 947 ألف حالة.وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 59 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا.