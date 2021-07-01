Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تخوف العالم من المتحور "دلتا".. الخبراء يحددون الخطر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

موجة الحر.. تحذير لدول عدة: هنالك مناطق لن تعود صالحة للعيش

دوليات

2021-07-01 | 11:31
موجة الحر.. تحذير لدول عدة: هنالك مناطق لن تعود صالحة للعيش
6,142 مشاهدة

من دون جهد عالمي فوري لمكافحة حالة الطوارئ المناخية، ستستمر المناطق غير الصالحة للسكن على الأرض في التزايد، هذا ما لخص به الكاتب وعالم المناخ سيمون لويس مقالا له، علق فيه على موجة الحر الحالية بكندا.

ونبه الكاتب في بداية تعليقه بصحيفة "غارديان" إلى أن أزمة المناخ تعني أن الصيف سيكون وقت حرارة متزايدة الخطورة، وهو ما بينته هذا الأسبوع درجات الحرارة التي لم يسبق لها مثيل في شمال غربي المحيط الهادي، إذ وصلت 47.9 درجة مئوية في كولومبيا البريطانية بكندا، وهو ما يذكر بالحرارة في الصحراء الكبرى، وقد أدت هذه الموجة من الحر إلى موت العشرات نتيجة الإجهاد الحراري، مع "التواء الطرق وانصهار كابلات الكهرباء".

ولفت الكاتب -الأستاذ بجامعتي يونفرسيتي كولدج أوف لندن، وليدز- إلى أن 5 دول في الشرق الأوسط شهدت موجة حر أخرى في وقت سابق من شهر حزيران 2021، إذ تجاوزت درجات الحرارة هناك 50 درجة مئوية.

كما ذكر أن باكستان الأخرى عانت من موجة الحرارة الشديدة الحالية، حيث تحدثت الأنباء عن فقد 20 طفلاً -في فصل دراسي واحد- الوعي، واحتاجوا إلى العلاج في المستشفى بسبب الإجهاد الحراري، لكنهم -ولحسن الحظ- نجوا جميعًا.

ولئن كانت موجات الحر الشديدة ستتسبب في كثير من مناطق العالم في مشاكل كبيرة، بما في ذلك تعطيل الاقتصاد وانتشار الوفيات، خاصة بين صغار وكبار السن، فإن ما يعتبره الكاتب "مرعبا حقا" هو ما يتوقع أن يحدث في أماكن مثلا في الشرق الأوسط وآسيا، إذ ستؤدي الحرارة الشديدة إلى تحويل بعض تلك المناطق إلى مناطق لا يمكن للكائن البشري أن يحيا فيها.

وأضاف أنه نظراً لكون تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تستمر موجات الحر ودرجات الحرارة، التي لا يمكن للإنسان أن يعيش فيها، لفترة أطول وأن تحدث في مناطق أوسع وفي مواقع جديدة، بما في ذلك أجزاء من أفريقيا وجنوب شرقي الولايات المتحدة، على مدى العقود المقبلة.

وعمّا يمكن للحكومات والشركات والمواطنين فعله للتصدي لهذه الظاهرة، يرى الكاتب أنه على الجميع أولاً، أن يعملوا على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف خلال هذا العقد، ثم بذل كل الجهود للوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050.

وثانيًا، عليهم -حسب رأيه- الاستعداد لموجات الحر الحتمية في المستقبل، عبر التخطيط للصحة العامة في حالات الطوارئ الأولوية بإنشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الأساسية للأشخاص، لنقل المعرضين منهم للخطر إلى مواقع مكيفة الهواء، وكذلك تدريب الناس على إدراك مخاطر هذه الموجات.

كما يجب، وفقا للكاتب، أن تأخذ الخطط في الاعتبار حقيقة أن موجات الحر تزيد من التفاوتات الهيكلية، إذ عادة تكون في الأحياء الفقيرة مساحات خضراء أقل، وبالتالي ترتفع درجة حرارتها بشكل أكبر، كما أن العمال الذين يشتغلون في الهواء الطلق ويتقاضون رواتب منخفضة -في كثير من الأحيان- معرضون للخطر بشكل خاص في مثل هذه الظاهرة القاسية.

أما الأثرياء، فإنهم يشترون عادة معدات تبريد بأسعار مرتفعة بمجرد أن تبدأ الموجة الحارة، ولديهم العديد من الخيارات للفرار، مما يؤكد أهمية التخطيط للصحة العامة.

واختتم الكاتب أنه ينبغي كذلك إلى جانب إدارة الأزمات، أن تقوم الحكومات بالاستثمار في جعل البلدان تتكيف مع الظروف المناخية الجديدة، بما في ذلك المتطرفة منها.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:38 | 2021-07-01 17:38
17:05 | 2021-07-01 17:05
16:53 | 2021-07-01 16:53
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التجارة: المواطن سيتفاجأ بنوع المواد التي ستوزع في الحصة التموينية
23.39%
08:12 | 2021-06-30
التجارة: المواطن سيتفاجأ بنوع المواد التي ستوزع في الحصة التموينية
08:12 | 2021-06-30
تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد (وثيقة)
19.86%
10:07 | 2021-06-30
تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد (وثيقة)
10:07 | 2021-06-30
ارتفاع اسعار الدولار في البورصة والاسواق المحلية العراقية
17.08%
03:00 | 2021-06-30
ارتفاع اسعار الدولار في البورصة والاسواق المحلية العراقية
03:00 | 2021-06-30
الازمة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل
15.42%
08:48 | 2021-07-01
الازمة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل
08:48 | 2021-07-01
​نصفها عراقية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم
12.63%
14:01 | 2021-06-30
​نصفها عراقية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم
14:01 | 2021-06-30
توضيح جديد من الصحة بشأن حظر التجوال
11.62%
02:11 | 2021-06-30
توضيح جديد من الصحة بشأن حظر التجوال
02:11 | 2021-06-30
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.