الاميران وليام وهاري يزيحان الستار عن تمثال لوالدتهما

ونصب التمثال الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين عام 2017، في حديقة سانكن غاردن التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون.وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معا منذ جنازة دوق إدنبرة الأمير فيليب، الزوج الراحل للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.وقال الأميران وقتها إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياة أمهما وإرثها".ولم يحضر الأمير تشارلز زوج الأميرة ديانا، مراسم افتتاح التمثال، بينما كان عدد الحاضرين بشكل عام محدودا نظرا للقيود العامة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.وستفتح الحديقة الموجودة داخل متنزه هايد بارك الشهير في لندن للجمهور مجانا اعتبارا من يوم غد الجمعة.ولقيت الأميرة ديانا مصرعها في حادث سيارة في اب 1997، عندما كان الأمير وليام والأمير هاري يبلغان من العمر 15 و12 عاما فقط.