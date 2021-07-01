الولايات المتحدة تدرج تركيا في قائمة "الدول المتورطة" بتجنيد الأطفال

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا معنونا باسم "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.وقالت الوزارة في التقرير إن "تركيا تقدم دعما ملموسا لفرقة السلطات مراد في سوريا"، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة.