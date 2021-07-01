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أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

دوليات

2021-07-01 | 17:05
أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق
612 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 14303 إصابات و125 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 14303 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و218 الفا و 860 إصابة مؤكدةط.

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1560 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مؤكدة أن "3187 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و 889 ألفا و 939 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 125 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84 الفا و 389 حالة وفاة".
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