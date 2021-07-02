السكان فروا والمنازل تفحمت.. الحرائق تدمر بلدة كندية

وأعلن المشرع الكندي براد فيس، الذي يمثل دائرة انتخابية في كولومبيا البريطانية، أن النيران أتت على 90% تقريباً من بلدة ليتون.واضطر أكثر من 1000 شخص للفرار من منازلهم.ونقلت وسائل إعلام كندية عن عمدة البلدة جان بولديرمان قوله إنه رأى دخاناً أبيض على الحدود الجنوبية للبلدة، وفي غضون 15 إلى 20 دقيقة، اجتاحت النيران البلدة بالكامل.وأظهرت صور عدداً من المنازل المتفحمة بالكامل، ولم ترد معلومات أولية عن الخسائر المحتملة.وقبل اندلاع الحريق مساء الأربعاء كانت ليتون قد سجلت على مدى 3 أيام متتالية درجات حرارة قياسية، حيث وصلت درجات الحرارة يوم الثلاثاء الماضي إلى 49.6 درجة مئوية - أعلى درجة حرارة سجلت في كندا، وفقاً لسلطات الأرصاد الجوية.