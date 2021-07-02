واشنطن ترفع أسماء إيرانية من قائمة عقوباتها

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، أن "هذا الإجراء يخص المواطنين الإيرانيين بهزاد دانييل فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان، مشيرة إلى أن الشخص الأخير تعرض لجولتين من العقوبات الأمريكية".ونفى متحدث باسم الخزانة وجود أي علاقة بين رفع أسماء هؤلاء الإيرانيين من قائمة العقوبات والمفاوضات الجارية حاليا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعكس أي تغير في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء إيران.في السياق، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى وضع 22 اسما على اللائحة السوداء لارتباطهم بالنظام العسكري في ميانمار بينهم قادة بارزون.