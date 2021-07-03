السعودية.. القبض على مرتشين في الصحة يتلاعبون بفحوصات وشهادات كورونا

وبحسب وسائل اعلام سعودية، فقد قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب - غير محصن - محصن جرعة أولى - محصن) ورفع البيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها وقبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عدلت حالتهم الصحية.