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ايران تعلن استئناف حركة المسافرين بين العراق من معبر برويزخان

دوليات

2021-07-03 | 03:53
ايران تعلن استئناف حركة المسافرين بين العراق من معبر برويزخان
3,326 مشاهدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بفتح الحدود بين العراق وإيران واستئناف حركة المسافرين بين البلدين عبر معبر برويزخان.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن حاكم مدينة قصر شيرين (غرب ايران) أعلن رفع الحظر المفروض على حركة المسافرين عبر الحدود الرسمية لبرويزخان مع العراق اعتبارا من اليوم السبت، حيث استؤنف دخول وخروج المسافرين من هذه الحدود الى إقليم كردستان العراق مع الالتزام بالبروتكولات الصحية.

وقال مراد علي تاتار للوكالة إن "إيران فرضت الحظر سابقا على حركة المسافرين بسبب مكافحة فيروس كورونا، و تم رفعه اعتبارا من اليوم، وفقا لقرار اللجنة للوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف قائلا إن "المسافرين الذين ينوون السفر إلى إقليم كردستان العراق بامكانهم التوجه إلى هذه الحدود مباشرة، ولم تعد هناك حاجة للمسافر لأخذ ترخيص من قائمقامية قصرشرين لاجتياز الحدود".

وصرح حاكم مدينة قصرشيرين، أن كل المسافرين يخضعون للفحص الطبيي عند نقطة الصفر الحدودية وقبل عبور الحدود ليتم التأكد من خلوهم من الأمراض الفيروسية وخاصة كورونا، حيث يمنع المرضى من دخول البلاد.

وتابع تاتار قائلا إن "إلغاء قيود عبور المسافرين، مخصص فقط لحدود برويزخان، ولا تزال حركة المسافرين من حدود خسروي الرسمية محظورة ويمنع عبور المسافرين بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن التبادل التجاري عبر منافذ قصرشيرين، يجري وفق البروتوكولات الصحية، ولمكافحة فيروس كورونا، تتم مراقبة السائقين والشاحنات التي تحمل بضائع تصديرية على الحدود الرسمية لبرويزخان، مع تشديد مراعاة التعليمات الصحية على المنافذ التجارية لمنطقة خسروى أيضا.

وأشار حاكم قصرشيرين إلى أن عبور أكثر من 700 شاحنة بضائع يوميا من الحدود الرسمية لبرويزخان إلى إقليم كردستان العراق، وعبور أكثر من 300 شاحنة بضائع تصدير من الحدود الرسمية لخسروي إلى مناطق العراق الاخرى مع مراعاة التعليمات الصحية على الحدود.
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