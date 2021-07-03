بهارات بيوتك الهندية تعلن نسبة فعالية لقاحها المضاد لكورونا

وأظهرت البيانات أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2 بالمئة من الإصابة بالمتغير "دلتا" الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات في شهري أبريل/نيسان ومايو/ايار وجعل البلاد تشهد أعلى حصيلة وفيات يومية بالمرض على مستوى العالم.واشر اللقاح المصنع محليا في الهند فعالية بنسبة 77.8 بالمئة ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.وجاءت بيانات المرحلة الثالثة بينما تستعد شركة "أوكوجين" التي تشارك في تطوير "كوفاكسين" مع بهارات بيوتك للسوق الأمريكية إلى تقديم طلب للحصول على موافقة كاملة على استخدامه في الولايات المتحدة.وتعد الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا من كورونا حيث سجلت 30.45 مليون إصابة بفيروس كورونا واكثر من 400 الف حالة وفاة منذ تفشي الوباء.