دولة عربية تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر كامل لمواجهة تفشي كورونا

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، اعتبارا من اليوم السبت 3-7-2021، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.وشهدت العديد من دول العالم دخول موجة تفش جديدة لفيروس كورونا ارغمت السلطات على فرض اجراءات احترازية وتوصيات طارئة لمواجهتها .وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في العالم 182.7 مليون حالة، والوفيات 3.96 مليون شخص.