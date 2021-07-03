بعد رفع قيود كورونا.. أطباء يوصون بهذا الأمر

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الجمعية الطبية البريطانية تقول إن إنجلترا ينبغي أن تحتفظ ببعض الإجراءات الاحترازية للمساعدة في الحد من انتشار الوباء في البلد الأوروبي.ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن معظم القيود في إنجلترا سوف تنتهي في 19 يوليو، وهو ما وصف بـ "يوم الحرية".ومع ذلك، قال، يوم الخميس، إن المواطنين البريطانيين ربما يتعين عليهم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، دون إعطاء تفاصيل.وتريد الجمعية من المواطنين أن يستمروا في استخدام الكمامات ودعت إلى تجديد التركيز على خصائص التهوية بعد زيادة حادة في حالات الإصابة بـ"كورونا"، مع الإبلاغ عن 27125 إصابة يوم الجمعة.وقال الدكتور تشاند ناغبول، رئيس مجلس الجمعية: "هذه البيانات المصاحبة لبعض الزيادة في دخول المستشفيات تشير إلى أنه سيكون من الخطأ تماما للصحة العامة إزالة كافة القيود في 19 يوليو... أو إعطاء الجمهور توقعا بأنه سيكون هنالك مجتمع ما قبل كورونا، بحيث لا يجب أن يتخذ أي شخص أي تدابير لمنع الانتشار".