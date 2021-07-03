أمريكا.. اعتقال 11 عنصراً في "مليشيا" يلوحون بعلم دولة عربية

وطلبت الشرطة من السكان في منطقة الحادث بضواحي بوسطن التزام منازلهم في ساعة مبكرة فجرا تزامنا مع المواجهات التي أدت إلى إغلاق طريق سريع بين الولايات الأمريكية.وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن ضابطا طلب بطاقات الهوية وتصاريح الأسلحة من المجموعة، لكن عناصرها رفضوا وفروا باتجاه الغابات القريبة بأسلحتهم.ولفتت الشرطة إلى أن المجموعة تعرف نفسها على أنها مليشيا، لكن لم يتم الكشف عن اسم المجموعة وأيديولوجيتها.من جهتها، قالت قناة "بوسطن نيوز" إن المجموعة أعلنت عن نفسها أنها مسالمة، مشيرة إلى أنها كانت تنشر مقاطع فيديو من حساب "Rise of the Moors" على YouTube من الطريق السريع طوال الصباح.وفي بعض المقاطع، يمكن رؤية رجال يرتدون زيا عسكريا ويحملون السلاح ويقفون في منتصف الطريق السريع ويلوحون بما يبدو أنه علم المغرب.