أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 8341 إصابة و111 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 8341 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و241 ألفا و37 إصابة مؤكدة".

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1120 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3207 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت تقرير وزارة الصحة الى "تعافي مليونين و914 ألفا و830 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 111 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84627 حالة وفاة".