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تحطم طائرة في هايتي

دوليات

2021-07-03 | 14:42
تحطم طائرة في هايتي
1,664 مشاهدة

أعلنت شبكة "هايتي برس" المحلية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم بحادث تحطم طائرة صغيرة غربي البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن "طائرة بمحركين حلقت من عاصمة الدولة الجزيرة مدينة بورت أو برنس إلى بلدة جاكميل، لكنها تحطمت في منطقة بلدية ليوجان".

وأضافت: "كان على متنها 6 أشخاص، حيث قتل 4 في الحادث، فيما نجا الطياران بصعوبة، وحالتهما قد تكون حرجة".

من جهتها، نقلت وسائل إعلام عن السلطات المحلية لبلدية ليوجان، أن "الحادث تسبب في مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة بمن فيهم الطياران".

وحسب المعطيات الأولية، فإن "الطائرة مملوكة لعضو سابق في برلمان هايتي".
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