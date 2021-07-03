"إلسا" يجتاح الكاريبي.. وهايتي تحذر من فيضانات مدمرة

و"إلسا"، أول إعصار في الموسم في المحيط الأطلسي من الدرجة 1 على مقياس "سفير- سيمبسون"، حيث تراجعت قوته ليلة السبت، وبلغت سرعة رياحه 120 كم.من جهته، أعلن المركز الأمريكي لرصد الأعاصير، أن الإعصار وصل إلى جنوب جزيرة إيسبانيولا، التي تضم هايتي والدومينيكان، وتحرك نحو الشمال الغربي.وأضاف: "يقترب إلسا من الساحل الجنوبي لجزيرة إسبانيولا، ثم من جامايكا ومن أجزاء من شرق كوبا الأحد".ويتوقع أن يعبر "السا" بحلول الاثنين، فوق وسط وغرب كوبا ليواصل طريقه نحو مضيق فلوريدا. ويمكن أن يؤدي الإعصار إلى ارتفاع مستوى مياه البحر إلى ما يصل لمتر ونصف المتر في جنوب كوبا، وحوالي 1.2 متر على ساحل إسبانيولا، وأقل من متر قرب جامايكا.