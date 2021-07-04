على متنها 85 شخصا.. تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية، سيريليتو سوبيجانا، إن "طائرة عسكرية تقل ما لا يقل عن 85 شخصا تحطمت في جنوب الفلبين اليوم الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "فرانس برس".وصرّح الجنرال سوبيجانا بأنه "حتى الآن، تم إنقاذ 15 شخصا من حطام الطائرة المحترقة من نوع "سي –"130 التي تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في إقليم سولو".وقال سوبيجانا: "إن فرق الإنقاذ موجودون في الموقع الآن، ونصلي حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح".