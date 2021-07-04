أميركا تبدأ حملة تطعيم الحيوانات ضد كورونا

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، أن "النمرين جينجر ومولي هما أول حيوانين في حديقة حيوان أوكلاند يحصلان على اللقاح هذا الأسبوع، تم التبرع بالجرعات وتطويرها من قبل شركة الأدوية البيطرية زويتيس بولاية نيوجيرزي.وقالت أليكس هيرمان، نائب رئيس الخدمات البيطرية في حديقة الحيوان، إن أياً من الحيوانات لم يصاب بالفيروس، لكنهم أرادوا أن يكونوا سباقين. كانت النمور والدببة السوداء والبنية وأسود الجبال والقوارض أول من حصل على الجرعة الأولى من جرعتين مقررتين. التالي هو الرئيسيات والخنازير.وشاارت هيرمان في بيان صحفي أن حديقة الحيوان استخدمت حواجز للتباعد الاجتماعي وأن الموظفين ارتدوا معدات واقية لحماية الأنواع المعرضة للإصابة. وقالت: "نحن سعداء ومرتاحون لأننا الآن قادرون على حماية حيواناتنا بشكل أفضل باستخدام هذا اللقاح".وتتبرع زويتيس بأكثر من 11 ألف جرعة لقاح للحيوانات التي تعيش في ما يقرب من 70 حديقة حيوان، بالإضافة إلى أكثر من اثني عشر محمية وملجأ ومعاهد أكاديمية ومنظمات حكومية تقع في 27 ولاية، وفقًا للبيان الصحفي.بدأت حديقة حيوان سان دييغو تلقيح الرئيسيات في يناير بعد تفشي كوفيد-19 بين مجموعة من الغوريلا في حديقة السفاري الخاصة بها.تشترك القردة العليا في 98٪ من حمضها النووي مع البشر وهي معرضة للخطر بشكل خاص، مثل القطط. وشملت حالات الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا حيوانات الغوريلا والنمور والأسود في حدائق حيوان والقطط والكلاب المنزلية.