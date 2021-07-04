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أقراص بنكهة الفراولة لأطفال مصابين بالإيدز في 6 دول إفريقية

دوليات

2021-07-04 | 07:37
أقراص بنكهة الفراولة لأطفال مصابين بالإيدز في 6 دول إفريقية
71 مشاهدة

وزعت وكالة إغاثة عالمية، اليوم الأحد، أقراصا بنكهة الفراولة على أطفال مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" في 6 دول إفريقية، هي نيجيريا وملاوي وأوغندا وكينيا وزيمبابوي وبنين.

وقالت وكالة الصحة العالمية UNITAID ، إن وكالات الإغاثة وزعت أقراصا بنكهة الفراولة على الأطفال المصابين، في أول نسخة عامة للأطفال من دواء رئيسي للإيدز.

ولفت إيرفيه فيرهوسيل المتحدث باسم UNITAID في بيان إلى أن الوكالة ومبادرة كلينتون اشترتا 100 ألف عبوة من تركيبة "دولوتجرافير"، مشيرا إلى أنه "بعد توزيع هذه الحبوب على الأطفال في 6 دول، فإن المشروع الذي أعلن عنه لأول مرة في ديسمبر الماضي أصبح الآن حقيقة واقعة".

وقال إن هذه المشتريات مصممة لبدء الطلب وإن كبار المانحين "انتقلوا بسرعة إلى الشراء المستدام، مما سيمكن من التوسع الوطني والوصول على نطاق واسع لجميع الأطفال المؤهلين بوتيرة غير مسبوقة".

ويعيش حوالي 1.8 مليون طفل في جميع أنحاء العالم مع فيروس نقص المناعة البشرية، لكن نصفهم فقط يتلقون علاج، بسبب صعوبته نظرا لطعمه المر أو جرعات غير صحيحة عن طريق سحق حبوب البالغين، فيما يموت حوالي مئة ألف طفل بسبب الإيدز سنويا.


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