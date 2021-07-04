Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
دعوات في ألمانيا والنمسا لترحيل لاجئين "خطيرين" إلى بلدانهم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بين تفشي "دلتا" وموجات كورونا.. تقرير يرصد واقع عدد من الدول

دوليات

2021-07-04 | 11:35
بين تفشي "دلتا" وموجات كورونا.. تقرير يرصد واقع عدد من الدول
553 مشاهدة

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ مطلع كانون الثاني الماضي، في وقت تواجه البلاد تفشي السلالة المتحورة "دلتا"، فيما استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد فرض حجر صحي شامل في البلاد جراء الارتفاع القياسي للمصابين بالفيروس.

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بكورونا في روسيا، في تصريح صحفي، أن البلاد سجلت 25 ألفا و142 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5 ملايين و610 آلاف و941، حسب وكالة تاس الروسية، وبلغ عدد الوفيات جراء المرض اليوم الأحد 663 حالة مقابل 697 وفاة أمس السبت.
 
وارتفعت أعداد ضحايا "كوفيد-19" منذ منتصف حزيران في روسيا، في ظل تردد الكثير من سكانها في التطعيم والتشكيك في اللقاحات التي تم تطويرها محليا، وانتشار سلالة دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند، وهي سلالة شديدة العدوى.

وأثار الانتشار المتسارع لسلالة "دلتا" موجة من المخاوف في الكثير من أنحاء العالم، واتخذت بعض الدول إجراءات، شددت من خلالها القيود، ولوّحت باللجوء إلى الإغلاق مرة أخرى. وأبرز تلك القيود وضعت على السفر بين الدول، والتنقل الداخلي، خاصة مع توقع تسارع انتشار النسخة المتحورة خلال الصيف ومواسم الإجازات.

واستبعدت الحكومة الروسية فرض إغلاق على مستوى البلاد، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضّ السكان مجددا هذا الأسبوع على تلقي اللقاحات، و"الإنصات إلى الخبراء" لا الشائعات.

ومثّل التردد في تلقي اللقاحات تحديا كبيرا للسلطات الروسية، وكانت موسكو أولى مدن البلاد التي تلزم سكانا بالتطعيم، وذكرت سلطات العاصمة الروسية أنه من المقرر أن يتلقى 60% على الأقل من الموظفين في قطاع الخدمات كامل جرعات اللقاحات بحلول منتصف آب المقبل.

وفي تونس، قال الرئيس قيس سعيد مساء أمس، في اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية في العاصمة خصص لبحث الوضع الصحي في البلاد، إن فرض الحجر الصحي جراء تفشي جائحة كورونا سيضر بالفئات الفقيرة، وقال "لا يمكن اللجوء إلى حجر صحي شامل (..) هناك أشخاص بؤساء وفقراء إذا لم يعملوا لا يأكلون".

ووصف الرئيس التونسي وضع بلاده بأنها في حالة حرب، داعيا كل المؤسسات المعنية في الدولة لإيجاد تصور جديد لمواجهة الوضع الصحي الصعب، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاعتبارات العلمية.

وباتت البلاد تسجل في الأسابيع القليلة الماضية إصابات يومية تفوق الـ5 آلاف، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 438 ألفا و945، منها 15 ألفا و261 وفاة، وأكثر من 360 ألف حالة تعاف.

في المقابل، قالت السلطات الهندية إن البلاد تشهد انخفاضا عاما في عدد الإصابات بعد الموجة الثانية الدامية، والتي أثارت قلقا واستنفارا في العالم بأسره، وتسمح سلطات ثاني أكبر بلدان العالم سكانا باستئناف المزيد من الأنشطة في العديد من المدن.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إنها سجلت 43 ألفا و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و955 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 30.5 مليونا، وناهز إجمالي الوفيات 402 ألف و5 وفيات.

ووفقا للبيانات الرسمية، تم إعطاء أكثر من 350 مليون جرعة لقاح ضمن حملة التطعيم ضد كورونا على مستوى البلاد، إذ أقرت السلطات الصحية باستخدام 4 لقاحات حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، تسببت جائحة كورونا بإصابة أكثر من 183 مليون شخص منذ ظهور الفيروس في آخر عام 2019 في الصين، وقضى الوباء على قرابة 4 ملايين شخص حول العالم، وفقا إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:45 | 2021-07-04 13:45
13:27 | 2021-07-04 13:27
13:18 | 2021-07-04 13:18
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
فيديو جريمة قتل وحشية لفتاة على يد أهلها
28.77%
06:32 | 2021-07-03
فيديو جريمة قتل وحشية لفتاة على يد أهلها
06:32 | 2021-07-03
طالبة عراقية تحصل على شهادة عالمية من جامعة ويسليان الأمريكية
23.66%
05:17 | 2021-07-03
طالبة عراقية تحصل على شهادة عالمية من جامعة ويسليان الأمريكية
05:17 | 2021-07-03
الفنانة سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة بحمام السباحة
15.25%
02:26 | 2021-07-03
الفنانة سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة بحمام السباحة
02:26 | 2021-07-03
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام يوم غد
12.31%
14:10 | 2021-07-03
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام يوم غد
14:10 | 2021-07-03
انخفاض طفيف باسعار الدولار في العراق
10.24%
03:20 | 2021-07-03
انخفاض طفيف باسعار الدولار في العراق
03:20 | 2021-07-03
العراق.. الكشف عن مصير لقاحات كورونا بعد الأزمة الكهربائية
9.77%
08:44 | 2021-07-03
العراق.. الكشف عن مصير لقاحات كورونا بعد الأزمة الكهربائية
08:44 | 2021-07-03
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.