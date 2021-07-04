تحذير من أزمة كارثية في لبنان

وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالاضافة الى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من "نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية".وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، إن "الحالة ستكون كارثية مع نهاية شهر يوليو، سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم".وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حاليا هو "الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة".