لليوم الثاني تواليا.. بريطانيا تسجل حصيلة قياسية باصابات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 15 وفاة و24248 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مقابل 18 وفاة و24885 إصابة في اليوم السابق.وسجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و903434 إصابة منها 128222 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات في أوروبا.وتلقى أكثر من 45 مليونا و274 ألف شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح، فيما استكمل أكثر من 33 مليونا و614 ألفا منهم تطعيمهم بالجرعتين.