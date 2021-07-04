إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 13781 إصابة و165 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 13781 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و254 ألفا و818 إصابة مؤكدة".

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1295 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة ان "3229 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت تقرير وزارة الصحة الى "تعافي مليونين و926 ألفا و266 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 165 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84792 حالة وفاة".