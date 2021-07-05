إنقاذ أم وطفلتها الرضيعة في موقع الانهيار الأرضي باليابان

وعثر عليهما أمس الأحد في مبنى سكني غرق أسفله تحت طبقة من التراب والطين نتيجة الانهيار الأرضي، دون أن تصاب الأم والطفل بالأذى.وتم إنقاذ إجمالي 23 شخصا من تحت الأنقاض، لكن امرأة من بينهم توفيت متأثرة بجروحها، ما رفع حصيلة قتلى الحادث إلى ثلاثة أشخاص.وحسب البيانات الرسمية، فإن 215 شخصا كانوا يقيمون في المنطقة المنكوبة، وتسنى الاتصال بأكثر من نصفهم حتى الآن، فيما تحاول السلطات تحديد أماكن وجود 80 شخصا آخرين.