بريطانيا ترفع القيود الصحية وتدعو الناس للتعايش بحذر مع كورونا

وكان مقرّراً رفع تلك القيود في 21 يونيو / حزيران الماضي، غير أنّ هذا الموعد أُرجئ شهراً بسبب انتشار المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تمثّل حاليّاً غالبيّة حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتّحدة.وسيعقد رئيس الحكومة مؤتمراً صحفيّاً بعد الظهر، على أن يُلقي وزير الصحّة ساجد جاويد كلمة أمام النوّاب.وخرجت المملكة المتّحدة تدريجيّاً من إغلاق ثالث لكنّها أبقت على بعض القيود.وأتاح برنامج التطعيم الذي أُطلِق في ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي، تقديم جرعتَي لقاح لنحو 64% من السكّان البالغين.وقال جونسون، اليوم سنُقدّم الطريقة التي سنستعيد بها الحرّيات، مشدّداً على أنّ الجائحة لم تنتهِ وأنّه سيتعيّن على السكّان تعلّم التعايش مع الفيروس.وتُلمّح الحكومة منذ أيّام عدّة إلى نيّتها التخلّي خصوصاً عن إلزاميّة وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدّة بعض الأكاديميّين الذين يقدّمون المشورة للحكومة.ودعت الجمعيّة الطبّية البريطانيّة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة المقلقة في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيّام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يوميّة.